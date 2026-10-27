Armement : le principal fabricant français de corps d'obus, les Forges de Tarbes, placé en redressement judiciaire

Le groupe Europlasma avait annoncé en avril sa volonté de céder ses activités de défense et avait dit être en discussion avec "un industriel français". Mais pour le moment, rien n'a été confirmé.

Un employé des Forges de Tarbes. (illustration) ( AFP / ED JONES )

C'est le principal fabricant de corps d'obus en France, notamment ceux de 155 mm utilisés par l'armée ukrainienne. Les Forges de Tarbes, a été placée lundi 26 octobre en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarbes. Le propriétaire de l'usine, Europlasma, avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ouvrant la voie à l'arrivée d'un repreneur pour cette entreprise stratégique du secteur de l'armement.

Les Forges de Tarbes emploient actuellement une soixantaine de salariés et produisent les fûts d'obus de 155 mm utilisés par les canons Caesar fournis par la France à l'Ukraine.

Le groupe Europlasma a racheté le site de Tarbes en 2021 et promis de moderniser cette usine vieillissante pour augmenter les cadences et atteindre une production de 15.000 pièces par mois en 2025.

Mauvaises "décisions de gestion"

La Direction générale de l'Armement (DGA) a saisi le parquet de Tarbes pour "lui signaler des décisions de gestion récentes de l'entreprise qui semblent avoir précipité la dégradation rapide" de sa situation financière .

Deux autres sites d'Europlasma sont également en difficulté. La Fonderie de Bretagne est en liquidation judiciaire alors que le métallurgiste nordiste Valdunes est en quête d'un repreneur.

Le groupe, initialement spécialisé dans le secteur de la dépollution, a largement creusé ses pertes en 2025, reconnaissant des problèmes de trésorerie en raison notamment du "caractère déficitaire de la majorité de ses activités" .

Il avait annoncé en avril sa volonté de céder ses activités de défense et avait dit être en discussion avec "un industriel français". Mais huit mois plus tard, aucune annonce n'est venue confirmer ces premières déclarations.