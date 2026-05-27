RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 27 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- American Airlines va installer le service Internet Starlink sur plus de 500 avions Airbus AIR.PA à couloir unique à partir du début de l'année prochaine.

- Eli Lilly LLY.N a annoncé qu'elle allait racheter trois développeurs de vaccins dans le cadre d'opérations d'une valeur totale pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, marquant ainsi son engagement dans la prévention des maladies infectieuses.

- DuPont de Nemours DD.N a annoncé un regroupement d'actions à raison de 3 pour 1, avec effet au 24 juin, et a réaffirmé ses prévisions financières.

- Jonathan Andic, fils du défunt fondateur de Mango, quitte temporairement ses fonctions de vice-président après avoir été accusé d’être impliqué dans la mort de son père.

- Andrew Houston, directeur général de Dropbox DBX.O , va quitter ses fonctions après 19 ans pour devenir président exécutif; Ashraf Alkarmi sera le nouveau directeur général.

- Le gouvernement espagnol s'apprête à bloquer Polymarket et Kalshi pour avoir opéré sans licence de jeux d'argent.