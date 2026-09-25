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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 25 septembre
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 07:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- MGM Resorts International MGM.N envisage de faire une offre pour racheter People Incorporated PPLI.O , la société de Barry Diller qui détient environ 27 % du capital de MGM.

- Jeff Bezos a investi 30 milliards de dollars dans Blue Origin depuis sa création en 2000, y compris son dernier apport de 2 milliards de dollars, alors que le fondateur d’Amazon.com tente de bâtir une entreprise capable de rivaliser avec SpaceX.

- Le distributeur de piscines Leslie’s LESL.O s’apprête à se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dès la semaine prochaine, après avoir souffert d’une baisse de ses ventes suite à un boom provoqué par la pandémie.

- Amazon.com AMZN.O augmente sa production et prévoit d’investir plus de 100 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication robotisée à Greenwood, dans l’Indiana.

- BlackRock BLK.N a constitué trois portefeuilles d’investissement qui seront négociés sous forme de jetons numériques, marquant ainsi la dernière initiative de ce gestionnaire d’actifs visant à intégrer les actifs traditionnels au système financier alternatif qui sous-tend les cryptomonnaies.

- Anthropic versera au moins 11,6 milliards de dollars à Akamai Technologies AKAM.O pour utiliser son infrastructure cloud et ses logiciels pendant sept ans, dans le cadre d'un élargissement du partenariat entre les deux entreprises.

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Fusions / Acquisitions
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AMAZON.COM
249,3800 USD NASDAQ +0,04%
BLACKROCK
1 073,245 USD NYSE +1,10%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
LESLIE'S
0,3390 USD NASDAQ -19,00%
MGM RESORTS ITL
33,682 USD NYSE -11,00%
PEOPLE
35,9300 USD NASDAQ -0,11%
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