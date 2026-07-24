RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 24 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les États-Unis vont imposer des droits de douane compris entre 10% et 12,5% à leurs principaux partenaires commerciaux dans le cadre d’une nouvelle série de mesures que l’administration Trump présente comme visant à lutter contre le travail forcé.

- Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis tiendraient l'Iran pour responsable de futures attaques menées par les militants houthis, après que le groupe a tiré sur deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, provoquant une flambée des cours du pétrole.

- Google GOOGL.O a déclaré détenir 94,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’actions SpaceX SPCX.O , soit une participation d’environ 6% dans la société récemment introduite en bourse.

- Stripe est en pourparlers pour acquérir OpenRouter, une start-up en vogue qui aide les développeurs à choisir entre différents modèles d’intelligence artificielle.

- La division concurrence du ministère américain de la Justice prévoit d’annoncer jeudi un nouveau modèle visant à rationaliser l’examen des fusions, qui permettrait de se concentrer rapidement sur les risques les plus évidents qu’une opération puisse présenter pour la concurrence.