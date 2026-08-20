RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 20 août

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20 août - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La start-up spécialisée dans la fabrication de missiles Castelion a clôturé une levée de fonds de plus d'un milliard de dollars, codirigée par le géant du capital-investissement Carlyle CG.O , ce qui témoigne de l'intérêt croissant des entreprises de premier plan pour un secteur en plein essor de l'industrie de la défense.

- La Commission fédérale du commerce (FTC) va exiger des entreprises qu’elles indiquent clairement lorsqu’elles utilisent des informations très détaillées sur des particuliers pour personnaliser une offre de prix.

- Amazon AMZN.O a annoncé une expansion majeure de son service de livraison par drone, avec l’intention de le déployer dans près de 500 villes et communes d’ici la fin de l’année.

- Le fondateur du groupe chinois Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, a été condamné jeudi à la prison à perpétuité par un tribunal chinois, cinq ans après que la faillite de l'entreprise a ébranlé l'économie et les marchés financiers du pays.

- Quatre sénateurs démocrates ont demandé mercredi à Kevin Warsh, dans une lettre, de rendre publiques ses conversations avec le président Trump, après que des informations parues ce mois-ci ont laissé entendre que les deux hommes s'étaient entretenus à plusieurs reprises depuis qu'il était devenu président de la Réserve fédérale, alors que l'agenda de M. Warsh ne faisait état d'aucun appel de ce type.