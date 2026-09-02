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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 2 septembre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 07:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le groupe britannique de distribution Frasers FRAS.L a annoncé son intention d’augmenter sa participation dans Hugo Boss BOSSn.DE à plus de 50 %, après l’échec en juin d’une tentative de rachat de la maison de couture allemande pour un montant de 2 milliards d’euros (2,32 milliards de dollars).

- L'unité de recherche en intelligence artificielle de Google GOOGL.O s'apprête à lancer un nouveau modèle doté de capacités de codage considérablement améliorées, selon des employés, ce qui pourrait permettre à l'entreprise de rattraper son retard sur ses concurrents OpenAI et Anthropic.

- Nestlé NESN.S va vendre ses principales marques de vitamines à la société de capital-investissement Yellow Wood Partners pour 1 milliard de dollars, a-t-elle annoncé mardi, alors que son directeur général, Philipp Navratil, renforce l’orientation stratégique de l’entreprise.

- OpenAI limite les capacités cybernétiques d’un nouveau modèle qu’elle juge capable de mener des cyberattaques automatisées, ajoutant ainsi des couches de sécurité supplémentaires après qu’un essaim de ses agents IA a piraté une entreprise au début de l’été.

- La société géothermique Fervo Energy FRVO.O a signé un contrat majeur pour vendre de l’électricité à Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O à partir d’un projet situé dans l’Utah, qu’elle prévoit de transformer en la plus grande installation géothermique améliorée au monde.

- Un groupe de musiciens, dont le célèbre auteur-compositeur-interprète Jason Isbell, a intenté un recours collectif contre le générateur de musique par IA Suno devant le tribunal fédéral du Massachusetts pour violation présumée de leurs droits à l’image.

(1 dollar = 0,8639 euro)

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NESTLE
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