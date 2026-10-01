RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 1er octobre

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Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Un juge fédéral a approuvé le règlement de Paramount PSKY.O avec les procureurs généraux de 12 États, ouvrant ainsi la voie à son rachat de Warner Bros. Discovery pour 81 milliards de dollars WBD.O .

- Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a déclaré à ses employés qu’il ne verserait pas le don de 25 millions de dollars promis au groupe politique pro-IA "Leading the Future".

- Ynon Kreiz, directeur général de Mattel, deviendra co-PDG de la société issue de la fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery une fois que l’opération de 81 milliards de dollars aura été finalisée.

- Des dirigeants du secteur, dont Jensen Huang de Nvidia

NVDA.O , ont interrogé Dario Amodei d’Anthropic au sujet de ses mises en garde concernant les dangers de l’IA lors d’un événement à la Maison Blanche.

- Sycamore Partners, propriétaire de Walgreens, est sur le point de conclure un accord visant à céder la chaîne de pharmacies britannique Boots à la famille Weston pour environ 9 milliards de dollars.

- Hormel Foods HRL.N a annoncé son intention d’acquérir Brakebush Brothers, une entreprise familiale spécialisée dans la transformation de la viande de poulet, pour 1,06 milliard de dollars , alors que le fabricant du beurre de cacahuète Skippy cherche à élargir son portefeuille de produits protéinés.