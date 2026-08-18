RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 18 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Paramount PSKY.O a demandé lundi à un juge d'exiger de 12 États et de la Writers Guild of America qu'ils déposent une caution de près de 1,9 milliard de dollars pour avoir contesté son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O , somme qui reviendrait à la société si elle obtenait gain de cause.

- La société d'investissement General Atlantic envisage de revenir en Bourse, relançant ainsi ses projets d'introduction en Bourse qui étaient au point mort depuis près de trois ans.

- OpenAI a signé un accord portant sur un centre de données de 10 gigawatts dans l’Ohio avec SB Energy (filiale de SoftBank), projet soutenu en partie par Nvidia, qui devrait devenir l’un des plus grands pôles d’intelligence artificielle à ce jour.

- La société américaine Madison Air Solutions MAIR.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter le fabricant allemand de ventilateurs Ebm-Papst dans le cadre d’une transaction de 5,4 milliards de dollars, élargissant ainsi ses activités dans le domaine de la qualité de l’air et de la ventilation afin de tirer parti du marché en forte croissance du refroidissement des centres de données.

- Le groupe Alibaba 9988.HK cède son activité de jeux vidéo dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’au moins 1,5 milliard de dollars, alors que l’entreprise chinoise réoriente ses priorités vers l’intelligence artificielle.