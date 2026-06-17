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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 17 juin
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O a licencié des centaines d'employés, dans le but de rendre l'entreprise rentable alors qu'elle s'apprête à lancer un nouveau modèle phare.

- SpaceX SPCX.O a annoncé son intention d’acquérir Anysphere, la société mère de Cursor, pour 60 milliards de dollars.

- Olin OLN.N a accepté d’acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d’un échange d’actions d’une valeur d’environ 2,43 milliards de dollars.

- Les États-Unis autoriseront l'Iran à commencer immédiatement à vendre du pétrole et du carburant dans le cadre de l'accord visant à mettre fin à la guerre, offrant ainsi à Téhéran une incitation financière précoce pour apaiser le conflit.

Guerre en Iran
Véhicules électriques

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