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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 16 juillet
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 08:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le New York Times NYT.N a déposé une requête auprès du tribunal afin de faire annuler les citations à comparaître devant le grand jury fédéral adressées à trois de ses journalistes au sujet de leurs articles sur le nouvel Air Force One du président Donald Trump, offert par le Qatar. - Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour racheter PayPal Holdings PYPL.O à 60,50 dollars par action, valorisant ainsi la société de fintech à environ 53 milliards de dollars. - Les Yankees de New York sont en pourparlers avancés avec Apollo Global Management APO.N afin de lever environ 3 milliards de dollars de financement.

- Les États-Unis imposent un droit de douane de 25 % sur certains produits brésiliens, à la suite d’une enquête d’un an menée par les autorités commerciales sur ce qu’elles ont qualifié de pratiques commerciales déloyales.

- L’administration Trump envisage d’imposer une caution de 100 000 dollars à certains demandeurs de carte verte qui déposent leur demande auprès des consulats américains à l’étranger.

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