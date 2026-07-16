Et le club le plus représenté en finale du Mondial est...

Et le club le plus représenté en finale du Mondial est...

Simeone avait donc vu juste en faisant le voyage. Avec neuf jugadores dimanche, l’Atlético de Madrid sera le club le plus représenté à New York pour cette finale 100% latine. Côté argentin, Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Nico Gonzalez, Thiago Almada et Giuliano Simeone tenteront de piéger leurs propres coéquipiers espagnols du quotidien, Marc Pubill, Marcos Llorente et Alex Baena.

La Liga, complètement souveraine

Comme l’indique L’Équipe , 25 des 52 joueurs qui fouleront la pelouse évoluent dans le championnat espagnol. Le Barça n’est pas en reste avec huit représentants : Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres et, évidemment, Lamine Yamal.…

EM pour SOFOOT.com