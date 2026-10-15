RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 15 octobre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Netflix NFLX.O licencie 6 % de ses effectifs, soit environ 1.000 postes à l'échelle mondiale, en raison du ralentissement de sa croissance et de l'engagement de ses clients.

- La plateforme de streaming YouTube, détenue par Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a tenu des discussions avec des éditeurs pour développer une fonctionnalité de livres audio qui pourrait être prête à être lancée dès l’année prochaine.

- Le Japon va investir jusqu’à 21 milliards de dollars pour aider GlobalFoundries GFS.O à construire deux usines de puces dans l’État de New York, qui seront détenues conjointement par le gouvernement américain et des intérêts japonais.

- American Electric Power AEP.O a annoncé son intention d’investir environ 4 milliards de dollars dans un projet de production d’électricité à partir de piles à combustible dans le Wyoming, destiné à alimenter Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans.

- Le groupe suisse Galderma GALD.S a conclu un accord en vue d’acquérir la société ZO Skin Health auprès de Blackstone BX.N pour une valeur d’entreprise de 1,5 milliard de dollars, dans le but d’élargir son portefeuille de produits haut de gamme destinés aux soins de la peau.

- La porte-parole de la Maison Blanche, Katie Zacharia, fait l'objet d'un examen minutieux concernant sa carrière juridique, suite à des informations selon lesquelles elle n’aurait jamais réussi l’examen du barreau américain avant de devenir la porte-parole principale du président américain Donald Trump.