RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 13 juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Regis Resources RRL.AX a déclaré qu’elle ne s’alignerait pas sur l’offre concurrente de 3,9 milliards de dollars US faite par Genesis Minerals GMD.AX pour le rachat de Vault Minerals , car la fusion prévue entre ces deux sociétés minières aurifères ne répondrait alors plus à ses critères en matière de valeur et de rentabilité.

- Le distributeur de mode éphémère Shein a franchi une étape décisive pour son introduction en bourse tant attendue à Hong Kong, obtenant l’accord de la Chine pour une cotation qui, selon des sources proches du dossier, pourrait lui conférer une valorisation supérieure à 40 milliards de dollars.

- Le ministère américain de la Justice mène actuellement une enquête sur des allégations selon lesquelles Shawn Fain, président du syndicat United Auto Workers, aurait abusé de sa position en tentant d’obtenir un avantage financier pour sa fiancée, selon des sources proches du dossier.

- Le sénateur américain Mitch McConnell a déclaré que sa longue absence du Sénat était due à sa convalescence suite à une chute et à une pneumonie qui s'en est suivie, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de silence concernant son hospitalisation, qui avait alimenté les spéculations sur son état de santé.