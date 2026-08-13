RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 13 août

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Apple AAPL.O est en pourparlers avec des éditeurs afin de conclure de nouveaux accords leur permettant d’utiliser leur contenu pour diffuser des actualités et des informations, dans le cadre d’une initiative visant à améliorer son assistant vocal Siri, alimenté par l’IA.

- Les autorités fédérales de l'aviation prévoient de déplacer les antennes de contrôle aérien et de mettre en place de nouvelles procédures afin d'éviter que ne se reproduise l'incident de sécurité survenu la semaine dernière impliquant Marine One à proximité d'un aéroport très fréquenté de Washington, D.C.

- Le gouvernement mexicain fait pression sur les États-Unis pour qu’elle réduise les droits de douane sur les automobiles nord-américaines dans le cadre des négociations visant à remanier l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.

- Demis Hassabis, le scientifique en chef d'Alphabet

GOOGL.O , a tenu des discussions avec des responsables gouvernementaux et des dirigeants d’autres laboratoires d’intelligence artificielle au sujet de la création d’une nouvelle entité indépendante chargée de la sécurité du secteur, quelques semaines avant de quitter son poste de directeur général de Google DeepMind.

- La start-up suédoise Lovable a levé de nouveaux fonds avec une valorisation de 13,3 milliards de dollars, ce qui souligne l’engouement des investisseurs pour les outils de codage des vibrations.

- Le directeur général de Home Depot HD.N , Ted Decker, va prendre un congé maladie temporaire.