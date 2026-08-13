Thyssenkrupp ajuste sa fourchette de bénéfice avec la demande d'acier et de matériaux

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

Thyssenkrupp a ‌rehaussé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de ​bénéfices pour 2026, portée par la bonne performance de ses divisions acier, marine et négoce de matériaux, ainsi ​que par les réductions de coûts liées à son programme d’amélioration ​de l’efficacité en cours.

L'entreprise allemande, ⁠qui fabrique aussi bien des pièces automobiles que ‌des usines d'engrais, est actuellement en train de modifier radicalement sa structure, en scindant toutes ​ses divisions individuelles ‌dans le but de simplifier son organisation ⁠et d'améliorer ses performances.

Thyssenkrupp table désormais sur un résultat d’exploitation ajusté compris entre 600 et 900 millions d’euros, ⁠contre une ‌fourchette précédente de 500 à 900 millions, ⁠alors que le consensus fourni par l’entreprise tablait ‌sur 833 millions d’euros.

"Ces chiffres montrent que nos ⁠mesures d’amélioration de la performance marchent", a ⁠déclaré Axel Hamann, ‌directeur financier.

À 8,79 milliards d’euros, le chiffre d’affaires du ​troisième trimestre s’est révélé ‌supérieur aux attentes, soutenu notamment par la division Matériaux, qui doit être ​scindée cet automne, ainsi que par sa division Acier, qui organisera une journée des marchés ⁠financiers en septembre.

Le résultat d'exploitation ajusté pour la période a progressé de 18% pour atteindre 183 millions d'euros, manquant ainsi l'estimation de 207 millions d'euros issue du sondage.

(Rédigé par Christoph Steitz ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)