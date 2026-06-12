RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 12 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- BlackRock BLK.N a passé un ordre d'achat d'au moins 5 milliards de dollars d'actions de SpaceX SPCX.O .

- KKR KKR.N et ses co-investisseurs vont acquérir collectivement une participation majoritaire dans le cabinet d'expertise comptable Crowe, dans le cadre d'une transaction évaluée à près de 3 milliards de dollars.

- Dana DAN.N a annoncé avoir convenu de fusionner avec la division ETN.N Mobility d'Eaton dans le cadre d'une transaction de 5,1 milliards de dollars, dans le but de créer un fournisseur plus complet desservant les marchés des véhicules commerciaux et légers.

- Amazon AMZN.O a déclaré que ses centres de données mondiaux avaient consommé environ 2,5 milliards de gallons d'eau en 2025.