RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 12 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Intel INTC.O prévoit de lever 20 milliards de dollars par le biais d'une offre publique souscrite de 210,5 millions d'actions au prix unitaire de 95 dollars.

- Target TGT.N a annoncé qu’elle consacrait davantage de ressources à ses capacités en matière d’intelligence artificielle et d’expérience utilisateur, une nouvelle initiative de la part d’un grand distributeur visant à intégrer davantage l’IA.

- Mari Group a annoncé avoir convenu d’acquérir la société britannique ATG Entertainment auprès de la société de capital-investissement Providence Equity Partners. L’opération valorise ATG à environ 4,5 milliards de livres sterling, dette comprise, soit l’équivalent d’environ 6 milliards de dollars.

- Aurora Cannabis ACB.TO examine actuellement une offre non sollicitée de la société concurrente Curaleaf Holdings

CURA.TO visant à racheter l’entreprise pour environ 272 millions de dollars, soit 4 dollars par action.

- Un consortium d’investisseurs dont fait partie Jeff Bezos est en passe de conclure un accord visant à racheter une participation minoritaire dans le Liverpool Football Club à Fenway Sports Group, propriétaire des Red Sox de Boston.

- L'ancien directeur des opérations d'OpenAI, Brad Lightcap, quitte ses fonctions , ce qui marque le dernier changement à la tête de ce laboratoire d'intelligence artificielle.