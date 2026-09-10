RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 10 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Jim Farley, directeur général de Ford Motor F.N , a fermement réfuté les allégations du secrétaire aux Transports Sean Duffy selon lesquelles le constructeur automobile deviendrait trop dépendant des constructeurs chinois, notamment par le biais de ses partenariats commerciaux à l’étranger et d’une usine de batteries dans le Michigan.

- Philip Morris International PM.N élargit sa gamme de sachets de nicotine Zyn et augmente le nombre de sachets proposés dans chaque boîte.

- La société de pipelines Energy Transfer ET.N s'apprête à devenir la première grande entreprise à transférer sa cotation principale de la Bourse de New York vers la Bourse du Texas.

- La société Swarmer, soutenue par Erik Prince, est en train d’acquérir Ratel Robotics, l’un des principaux fabricants ukrainiens de robots de combat, dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions évaluée à 224 millions de dollars.

- Inspire Brands a nommé Scott Murphy, président de Dunkin’, au poste de directeur général par intérim , tandis que Paul Brown, directeur général de longue date, prend un congé médical temporaire.

- Le Tribunal canadien du commerce extérieur a déclaré que les légumes en conserve importés, principalement des États-Unis, causaient de graves difficultés financières aux transformateurs alimentaires nationaux, et recommande au gouvernement d’imposer des restrictions à l’importation afin de venir en aide au secteur.