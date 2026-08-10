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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 10 août
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 08:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Taylor Farms a annoncé qu’elle procédait au rappel de produits alimentaires préparés contenant des piments jalapeños chez les détaillants, en raison de craintes d’une contamination potentielle par la salmonelle, quelques semaines après avoir retiré du marché de la laitue en provenance du Mexique que les autorités américaines avaient associée au parasite Cyclospora.

- La société Adnoc Gas des Émirats arabes unis a annoncé qu’elle allait investir plus de 8 milliards de dollars pour accroître sa capacité de production, quelques mois seulement après le retrait du pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

- Apple AAPL.O a testé des puces mémoire de la société chinoise CXMT 688825.SS sur l’ensemble de ses gammes de produits, notamment les iPhone et les MacBook, afin de pallier une pénurie de composants alimentée par l’essor de l’intelligence artificielle.

- Will Scharf, secrétaire général de la Maison Blanche, deviendra conseiller juridique de la Maison Blanche et assistant du président à compter du 1er septembre, a déclaré dimanche le président américain Donald Trump.

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