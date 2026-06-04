RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 4 juin

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Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Le Trésor britannique s'apprête à prendre le contrôle des dépenses liées aux avions de combat après les déboires du ministère de la Défense

- Un conseiller du gouvernement britannique demande des éclaircissements sur l'accès de Palantir aux données des patients du NHS

- Partners Group limite les retraits sur un fonds de capital-investissement destiné aux particuliers fortunés

- Nissan signe un accord avec le constructeur chinois Chery pour la production automobile à Sunderland

Aperçu - Le Trésor britannique s'apprête à prendre le contrôle des dépenses du ministère de la Défense consacrées à un programme de chasseurs de plusieurs milliards de livres sterling, afin de s'assurer que l'augmentation prévue des dépenses militaires du Royaume-Uni n'entraîne pas une répétition des dépassements de coûts passés. - Le conseiller indépendant britannique sur l'utilisation des données de santé a demandé aux responsables du NHS d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas révélé que le personnel de sociétés telles que Palantir PLTR.O aurait un « accès illimité » aux informations identifiables des patients. - Le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits de son fonds de capital-investissement phare destiné aux particuliers fortunés, ravivant les inquiétudes des investisseurs quant aux risques liés aux investissements alternatifs populaires et provoquant un recul généralisé des actions des gestionnaires d'actifs mondiaux. - Le constructeur japonais Nissan 7201.T a signé un accord avec le constructeur automobile chinois Chery 9973.HK pour fabriquer les voitures particulières de ce dernier sur son site de Sunderland, en Grande-Bretagne.