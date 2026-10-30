RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 30 octobre

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Binance suspend temporairement les retraits après un piratage apparent

- Evonik s'apprête à rejeter l'offre de rachat améliorée de BASF, d'un montant de 11 milliards d'euros

- Le patron d’ExxonMobil se retire d’une conférence sur l’énergie dans le Golfe pour des raisons de sécurité

- Les actionnaires de Monte dei Paschi rejettent le plan du directeur général visant à contrer l'offre publique d'achat de 35 milliards d'euros d'Intesa

Vue d'ensemble

- Binance a déclaré avoir "temporairement suspendu" tous les dépôts et retraits, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde semblant avoir été piratée, ce qui constitue le dernier épisode en date d’une série de failles de sécurité touchant le secteur des actifs numériques.

- Le groupe chimique Evonik EVKn.DE prévoit de rejeter l’offre de rachat améliorée de BASF BASFn.DE , d’un montant de 11 milliards d’euros (12,28 milliards de dollars), la jugeant trop faible. Il s’agit du dernier revers en date pour les efforts visant à créer un leader industriel basé en Allemagne capable de rivaliser avec ses concurrents chinois, du Moyen-Orient et américains.

- Le directeur général d’ExxonMobil XOM.N , Darren Woods, a annulé son intention de participer au plus grand rassemblement du secteur de l’énergie prévu la semaine prochaine à Abu Dhabi, alors que des problèmes de sécurité perturbent les événements professionnels dans tout le Moyen-Orient.

Les actionnaires de Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI ont rejeté ses projets de rachat de Banca Generali BGN.MI et de Banco BPM BAMI.MI , ouvrant ainsi la voie à une cession à Intesa Sanpaolo ISP.MI .

(1 dollar = 0,8957 euro)