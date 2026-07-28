RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 28 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Ares Management a mené des négociations en vue d'acquérir Leonard Green & Partners

- Nvidia mise 5 milliards de dollars sur la percée d’Ilya Sutskever en matière d’IA

- L'observatoire de Jodrell Bank risque de perdre ses financements scientifiques

- Amazon s'attaque au Starlink de Musk avec une constellation de satellites destinée aux services mobiles

VUE D'ENSEMBLE

- Le groupe de capital-investissement Ares Management

ARES.N a mené des négociations en vue d’acquérir Leonard Green & Partners, l’une des sociétés de capital-investissement les plus anciennes et les plus rentables, dans le cadre d’une opération qui permettrait de multiplier par plus de quatre la taille de son activité de capital-investissement.

- Nvidia NVDA.O a conclu un accord d’investissement de 5 milliards de dollars dans Safe Superintelligence, la start-up secrète spécialisée dans l’intelligence artificielle dirigée par Ilya Sutskever, cofondateur d’OpenAI, renforçant ainsi les liens du fabricant de puces avec l’une des entreprises d’IA les plus surveillées de la Silicon Valley.

- Jodrell Bank, le radiotélescope britannique de renommée mondiale situé près de Manchester, est sur le point de perdre son financement scientifique à la suite des coupes budgétaires opérées par le gouvernement dans le domaine de la recherche en physique et en astronomie.

- Amazon AMZN.O prévoit de lancer une constellation de plus de 5.000 satellites afin de fournir des services de téléphonie mobile aux consommateurs du monde entier, alors qu’elle intensifie ses efforts pour concurrencer Starlink, le projet d’Elon Musk.