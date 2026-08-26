RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 26 août

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* SpaceX s'engage à investir 100 milliards de dollars dans une base spatiale en Louisiane

* Le projet nucléaire de Sizewell C subit un revers suite au retard pris dans la construction d’une route

* Waymo choisit Munich pour le lancement de son premier service de robotaxis dans l’UE

* Les créanciers d’Aston Martin demandent des informations en vue d’une action en justice au Royaume-Uni contre le constructeur automobile

Vue d'ensemble

* SpaceX SPCX.O a confirmé son projet de construction d’un site de lancement d’une valeur de 100 milliards de dollars en Louisiane pour sa fusée Starship, alors que la société d’Elon Musk prévoit d’étendre ses activités afin de concrétiser sa vision de centres de données orbitaux et de vols vers la Lune et Mars.

* La construction de deux routes d’accès essentielles à la centrale nucléaire britannique de Sizewell C a été retardée, et le maître d’œuvre a été remplacé, ce qui constitue un revers pour l’un des plus grands projets d’infrastructure du Royaume-Uni.

* La société Waymo, spécialisée dans les technologies de conduite autonome, a annoncé qu’elle commencerait à tester ses véhicules autonomes à Munich dans les semaines à venir, posant ainsi les bases d’un service commercial de VTC en Allemagne qu’elle prévoit de lancer vers la fin de l’année 2027.

* Les membres d’un groupe de créanciers à qui Aston Martin

AML.L doit 1,3 milliard de livres sterling (1,77 milliard de dollars) ont déposé une demande de communication de pièces afin d’obtenir des informations concernant un accord de financement controversé de 550 millions de livres sterling impliquant la société de crédit privée HPS, soutenue par BlackRock BLK.N , alors qu’ils se préparent à engager une action en justice contre le constructeur de voitures de luxe.

(1 dollar = 0,7330 livre sterling)