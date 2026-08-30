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Olivier Faure, chef tacticien du PS, face à son plus grand défi
information fournie par AFP 30/08/2026 à 11:37
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Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 17 décembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 17 décembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Il s'est jeté à l'eau. Rompu à la stratégie politique, le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, désormais candidat à la primaire de la gauche, doit encore convaincre qu'il a l'étoffe d'un présidentiable.

A 58 ans, l'insubmersible patron des socialistes depuis 2018 a informé les députés de son groupe de sa décision dans la nuit de samedi à dimanche, après plusieurs mois de suspense. Il sera l'invité du 20H00 de TF1 dimanche.

Face au favori de la compétition, Raphaël Glucksmann, le socialiste indissociable de sa cigarette électronique entend incarner une ligne d'union de la gauche, qu'il défend depuis son arrivée à la tête du parti.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 30 juin 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 30 juin 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Un pari risqué, alors qu'il a été mis en minorité au PS lors du vote en juillet sur les modalités de la primaire, plus favorables à son principal rival.

Quant à être élu président de la République? Visage souvent impénétrable, le député de Seine-et-Marne depuis 2012 peine à exister dans les sondages, cantonné entre 3,5 et 5%.

Et sa popularité ne décolle pas, malgré une forte exposition médiatique lors de la dernière séquence budgétaire, où il s'impose alors comme principal interlocuteur du Premier ministre Sébastien Lecornu, après avoir appuyé les censures des gouvernements Barnier, puis Bayrou.

Il assume d'appeler à voter pour le budget de la sécurité sociale, après avoir obtenu le scalp de la réforme des retraites, symbole de la présidence Macron.

rapprochement avec LFI

Un positionnement qui relance contre lui les accusations de "traîtrise" de la part de la gauche radicale, trois ans après avoir fait opérer à son parti un rapprochement avec La France insoumise. Sans pour autant éteindre son opposition interne, qui lui reproche le "flou" de sa relation avec LFI.

L'homme au phrasé rapide, quitte parfois à sacrifier quelques syllabes, a pris en 2018 la tête d'un PS moribond "dont personne ne voulait" aime-t-il répéter, après la fin du quinquennat Hollande.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, arrive à l'université d'été de son parti, le 28 août 2026 à Blois ( AFP / Alain JOCARD )

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, arrive à l'université d'été de son parti, le 28 août 2026 à Blois ( AFP / Alain JOCARD )

Marqué par cette période où les socialistes étaient "expulsés des manifestations", ce juriste de formation, qui a adhéré au PS à 17 ans et travaillé au côté de Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, veut dès lors défendre le rassemblement de la gauche. Envers et contre tous.

Et notamment face aux "éléphants du PS", dont l'ex-président François Hollande, qui a peu goûté "l'inventaire" de son quinquennat lancé par celui qui a été son collaborateur au sein du parti de 2000 à 2007.

Mais la lune de miel Nupes est de courte durée.

Olivier Faure rompt avec LFI après de nombreux désaccords, notamment sur l'attaque sans précédent du Hamas, le 7 octobre 2023, contre Israël.

Aux européennes de 2024, il confirme le leader de Place publique Raphaël Glucksmann pour mener la liste socialiste, comme en 2019, où il avait alors été accusé par son opposition interne de vouloir "effacer" le PS.

Raphaël Glucksmann arrive en tête de la gauche. Dans la précipitation de la dissolution de l'Assemblée nationale, le PS participe à la création du Nouveau Front populaire.

PS "réancré à gauche"

C'est le début d'un désaccord avec Raphaël Glucksmann, qui s'estime trahi par ce nouvel accord avec les Insoumis.

"Olivier (Faure) ne sait pas tenir ses amitiés", déplore un responsable de gauche, quand ses opposants le décrivent comme un "tacticien sans colonne vertébrale".

Le NFP vole en éclats sur le budget 2025, mais Olivier Faure persiste dans sa volonté d'union de la gauche, cette fois hors LFI.

Proche notamment de la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, il reprend le plaidoyer d'une candidature commune pour 2027, via une primaire.

Mais en interne, celui qui a été réélu de justesse à la tête du PS en 2023 et 2025, fait face à une opposition déterminée à le faire tomber. Et après le départ de la direction du chef des députés PS Boris Vallaud, il se retrouve minoritaire dans les instances.

Mais le père de quatre enfants a aussi de nombreux partisans, notamment chez les jeunes, qui lui sont gré d'avoir "réancré le parti à gauche".

Celui qui ne parle plus de social-démocratie mais de social-écologie, veut défendre "la loi du plus juste" et "l'Etat social", comme il l'a fait dans son discours aux journées d'été du parti.

Olivier Faure, qui veut reprendre à la droite les thèmes de la liberté et de l'identité, a dévoilé en 2025 son histoire de "Français de sang mêlé", né à La Tronche (Isère) d'une mère infirmière vietnamienne et d'un père d'extrême droite, fonctionnaire du Trésor public.

"Je ne suis pas né avec l'idée d'un destin", y raconte-t-il.

Presidentielle 2027
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