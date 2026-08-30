Suisse: chasse à l'homme en cours après des tirs mortels lors d'une rave party

Des policiers sécurisent la zone où une fusillade a eu lieu, à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

La police suisse est mobilisée dimanche pour tenter de retrouver les auteurs des tirs qui ont fait un mort et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'une rave party à Aarau, dans le nord de la Suisse près de Zurich.

Selon la presse locale, les coups de feu ont été tirés avant 03h00 (01h00 GMT) en marge de la "Aarauer Rave", fête techno annuelle qui a rassemblé quelque 3.500 personnes à l'hippodrome d'Aarau entre samedi après-midi et dimanche matin.

"Une femme de 22 ans a succombé à ses blessures sur place. Quatre hommes et une femme, âgés de 24 à 27 ans, ont été hospitalisés; ils souffrent de blessures allant de légères à graves", a annoncé sur X la police du canton d'Argovie.

"Les recherches pour retrouver les auteurs, pour l'heure inconnus, sont en cours", a-t-elle ajouté, expliquant que "les mobiles éventuels ainsi que les circonstances exactes de l'acte restent à éclaircir". Elle n'a pu préciser à l'AFP le nombre de suspects en fuite ni la nature des armes à feu utilisées.

Les forces de l'ordre ont lancé une vaste opération pour retrouver les auteurs et ont indiqué avoir "renforcé" leur présence "au-delà même d'Aarau", "par mesure de précaution". Un journaliste de l'AFP a vu des policiers armés déployés autour de la zone des tirs et sur l'autoroute jusqu'à 30 km de la ville.

Selon la presse, un hélicoptère Super Puma de l’armée a été déployé dans la capitale cantonale d’Argovie, en plus de nombreux secouristes, pompiers et équipes de soins.

Tirs "en rafale"

Des policiers sécurisent la zone où une fusillade a eu lieu, lors d'une rave-party à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

Dans la nuit, la police a reçu une alerte pour des coups de feu, a rapporté l'agence suisse ATS-Keystone. La porte-parole de la police, Vanessa Rumpold, a de son côté indiqué au journal Blick que l'incident s'était "produit à l'hippodrome", avec "plusieurs coups de feu tirés au sein d’un groupe important de personnes".

Des témoins ont indiqué à Blick que des coups de feu avaient été tirés vers 2h30 alors que la rave était en cours et que, après avoir cru à des feux d'artifice, de nombreuses personnes s'étaient ensuite réfugiées dans un gymnase voisin. Selon le journal, un témoin a fait état de "coups de feu en rafale".

Une habitante d'Aarau a posté sur les réseaux sociaux une vidéo de rues désertes avec en fond sonore une série de dénotations sèches ressemblant à des coups de feu.

Des policiers à proximité du site où des coups de feu ont été tirés, lors d'une rave-party à Aarau, dans le nord de la Suisse, le 30 août 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

La police cantonale d'Argovie a indiqué avoir "ouvert une enquête", appelant la population à "rester à l'écart de la zone". Elle a également demandé à toute personne disposant d’enregistrements vidéo ou de photos de les envoyer sur son compte Instagram.

"Le périmètre autour de l'hippodrome, de la piscine et du terrain de sport est bouclé sur une vaste zone", a-t-elle encore indiqué sur X.

Au sujet des victimes, les policiers ont précisé que toutes étaient "domiciliées en Suisse".

Dans ce pays où les fusillades sont très rares, l'attachement pour les armes est ancré dans la tradition, avec notamment les conscrits de l'armée qui gardent leur fusil chez eux (mais pas les cartouches).

Les armes sont donc très répandues dans le pays, même si en l'absence de registre fédéral il est difficile de connaître leur nombre exact.

Selon le centre de recherches genevois Small Arms Survey, en 2017 plus de 2,3 millions d'armes étaient aux mains de civils en Suisse, soit près de trois pour 10 habitants, ce qui classait alors le pays au 16e rang mondial pour le nombre d'armes par habitant.

La dernière fusillade d'ampleur en Suisse était survenue en 2001, lorsque 14 membres du parlement et du gouvernement local du canton de Zoug (centre), près de Lucerne, ont été tués et une dizaine de personnes blessées en pleine séance de l'assemblée locale par un déséquilibré, qui s'est ensuite donné la mort.