RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 21 mai

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Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

* Le Royaume-Uni confirme un accord commercial avec le Golfe, un coup de pouce pour les secteurs des services

* Reeves réduit les taxes sur les denrées alimentaires et les tarifs des bus scolaires dans le cadre de son plan de lutte contre la hausse du coût de la vie

* OpenAI prépare son introduction en bourse, qui pourrait avoir lieu dès septembre

* Intesa Sanpaolo envisage de faire une offre sur la banque privée espagnole Singular

Aperçu

* La Grande-Bretagne a annoncé mercredi avoir conclu un accord commercial avec le Conseil de coopération du Golfe d'une valeur de 5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars par an à long terme, renforçant ainsi ses liens économiques avec ses alliés dans une région confrontée aux répercussions de la guerre en Iran.

* La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, présentera jeudi des mesures visant à alléger le coût de la vie , notamment la gratuité des transports en bus pour les enfants et d'éventuelles réductions sur certains droits de douane sur les denrées alimentaires.

* OpenAI s'apprête à déposer une demande d'introduction en bourse dès cette semaine, le laboratoire d'IA visant une introduction en bourse spectaculaire dès septembre.

* La banque italienne Intesa Sanpaolo ISP.MI envisage de faire une offre sur la banque privée espagnole Singular, une opération qui constituerait un exemple rare de transaction transfrontalière entre établissements de crédit européens.