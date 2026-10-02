 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 2 octobre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 05:45

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Andy Burnham cherche une alternative britannique à Palantir

- Nike va supprimer des emplois, anticipant une baisse de son chiffre d'affaires pour l'année à venir

- BT sollicite l'accord du gouvernement pour un éventuel rachat de TalkTalk

- UBS s'oppose à la demande des investisseurs de quitter la Suisse

SYNTHÈSE

- Le gouvernement du Premier ministre britannique Andy Burnham a dressé une liste d'entreprises technologiques britanniques susceptibles de remplacer Palantir PLTR.O au sein du NHS, alors que la campagne « Buy British » (Achetez britannique) menée par Burnham met en péril les contrats du groupe américain spécialisé dans les données avec le service de santé et le ministère de la Défense.

- Nike NKE.N a annoncé son intention de supprimer des emplois et prévoit une baisse de son chiffre d’affaires pour l’année à venir, alors que les ventes de ses chaussures et vêtements de sport stagnent sur les marchés, des États-Unis à la Chine.

- BT BT.L a entamé des discussions avec des représentants du gouvernement britannique concernant la possibilité d’une offre publique d’achat sur son concurrent en difficulté, TalkTalk

- UBS UBSG.S s'est opposée aux demandes d’un actionnaire majoritaire qui lui demandait de quitter la Suisse, soulignant ainsi la pression croissante exercée par les investisseurs sur la banque dans un contexte d’appels politiques en faveur du renforcement des exigences en matière de fonds propres.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BT GROUP
196,325 GBX LSE +2,87%
NIKE
33,895 USD NYSE -3,43%
PALANTIR TECHNOLOGIES
188,7500 USD NASDAQ -0,68%
UBS GROUP
39,530 CHF Swiss EBS Stocks +1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank