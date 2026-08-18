RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 18 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Un haut responsable de la FIFA démissionne après avoir critiqué le projet d’Infantino visant à attirer des investisseurs

* ExxonMobil poursuit son projet gazier au Mozambique malgré la menace terroriste

* Le président de Monzo, Gary Hoffman, va démissionner quelques mois après la révolte des actionnaires

* Le gouvernement britannique va verser jusqu’à 456 millions de livres sterling à KPMG et EY pour former des fonctionnaires

Vue d'ensemble

* Kevin Lamour , un haut responsable de la FIFA qui avait critiqué le projet, désormais abandonné, du président Gianni Infantino visant à vendre des parts d'une nouvelle entité commerciale à des investisseurs privés, a quitté l'instance dirigeante du football mondial.

* ExxonMobil XOM.N a relancé son projet de construction d’une usine de gaz naturel liquéfié au Mozambique, alors que la guerre au Moyen-Orient renforce l’intérêt pour des projets en dehors de cette région.

* Le président de Monzo, Gary Hoffman , quitte cette fintech quelques mois après que certains de ses principaux actionnaires ont réclamé son départ, dans le cadre d’une bataille au sein du conseil d’administration concernant la destitution du directeur général du groupe.

* Le gouvernement britannique s'apprête à verser aux cabinets de conseil KPMG et EY jusqu’à 456 millions de livres sterling (617,61 millions de dollars) pour former des fonctionnaires dans le cadre du plus gros contrat attribué aux « Big Four » depuis au moins une décennie.

(1 dollar = 0,7383 livre sterling)