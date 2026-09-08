RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 8 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** IG Wealth Management IGM.TO , qui gère l'épargne d'environ un million de Canadiens, a fait appel à Goldman Sachs GS.N pour proposer une stratégie d'investissement institutionnelle aux investisseurs canadiens.

** Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont entrés en vigueur, le Premier ministre Mark Carney ayant accru la pression économique sur le premier partenaire commercial de son pays après l’échec des négociations le mois dernier, ce qui a intensifié une guerre commerciale qui dure depuis 18 mois.

** La future directrice générale de Lululemon Athletica LULU.O , Heidi O’Neill, ancienne cadre chez Nike

NKE.N , doit prendre les rênes du fabricant de vêtements de sport mardi, mais elle se retrouve à la tête d’un distributeur de vêtements de sport en difficulté, dont la situation est pire qu’au moment où elle a accepté le poste au printemps dernier.