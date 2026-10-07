RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 7 octobre

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Unifor annonce qu’il organisera un vote d’autorisation de grève pour ses travailleurs de Stellantis

STLAM.MI , alors que les négociations collectives sont au point mort en raison du projet du constructeur automobile de vendre son usine automobile désaffectée de Brampton.

** General Motors GM.N s’apprête à mettre fin à la production du pick-up Chevrolet Silverado 1500 à usage léger dans son usine d’Oshawa en novembre, et à compenser ce volume en augmentant la production du Silverado à usage lourd, tandis que le constructeur automobile rééquipe l’usine pour y fabriquer le GMC Sierra HD d’ici 2028.

** La ministre canadienne de l’Industrie, Mélanie Joly, a lancé un ultimatum au sidérurgiste américain Cleveland-Cliffs CLF.N afin qu’il respecte ses garanties en matière d’emploi prévues par la Loi sur l’investissement au Canada.

NATIONAL POST

** Un ancien employé de la Banque Toronto-Dominion TD.TO aux États-Unis a plaidé coupable d’avoir accepté des pots-de-vin et blanchi plus de 4.8 millions de dollars vers la Colombie alors qu’il travaillait à la banque.