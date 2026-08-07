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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 7 août
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu’il n’était “pas intéressé” par la conclusion d’un accord partiel qui ne traiterait pas l’ensemble des principaux droits de douane imposés au Canada par le président américain Donald Trump.

** Les agents de bord de WestJet bénéficieront d’augmentations substantielles de leur rémunération globale, notamment en étant finalement rémunérés pour toutes les tâches de pré-embarquement non rémunérées qu’ils effectuent actuellement, établissant ainsi une nouvelle norme pour le secteur aérien au Canada.

** Le gouvernement de l’Alberta a fermé l’entreprise de transport routier Conquer Transportation, impliquée dans une récente collision mortelle au Manitoba, après qu’une enquête a révélé des infractions, notamment un non-respect délibéré et prolongé de la réglementation.

NATIONAL POST

** La société canadienne Suncor Energy SU.TO a nommé Peter Zebedee, un cadre de l'entreprise , au poste de directeur général, et a annoncé le départ de son directeur financier, Troy Little.

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