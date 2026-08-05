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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 5 août
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le milliardaire de Vancouver Ryan Beedie a acquis une participation de 50 % dans la société canadienne d'investissement en crédit privé Vistara Capital Partners.

** Les négociateurs commerciaux canadiens relancent une proposition visant à soumettre les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium à des quotas en échange d’une réduction des droits de douane américains sur ces métaux, alors que la date limite pour la prochaine série de droits de douane du président Donald Trump approche.

** La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que la construction de trois centres de désintoxication dans les communautés autochtones devrait s’achever cette année sans financement supplémentaire.

NATIONAL POST

** La société canadienne de technologie spatiale MDA Space a obtenu 474 millions de dollars canadiens supplémentaires dans le cadre de son contrat avec Telesat pour la construction de satellites à haut débit plus avancés, notamment des satellites destinés à soutenir les opérations des Forces armées canadiennes dans l’Arctique.

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