RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 3 novembre

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Blackstone BX.N et un groupe de fonds de pension canadiens vont investir 3,1 milliards de dollars pour acquérir une participation de 49,9% dans la société holding de la société commerciale japonaise Mitsubishi Corp, qui détient sa participation dans le projet LNG Canada, ont annoncé lundi les entreprises concernées.

** L’opération de plusieurs milliards de dollars visant à céder l’un des plus grands portefeuilles immobiliers du Canada a subi un nouveau revers lundi , lorsque le conseiller en vote Glass, Lewis & Co. a exhorté les détenteurs de parts de H&R Real Estate Investment Trust à s’opposer à la vente prévue.