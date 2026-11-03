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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 3 novembre
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 16:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Blackstone BX.N et un groupe de fonds de pension canadiens vont investir 3,1 milliards de dollars pour acquérir une participation de 49,9% dans la société holding de la société commerciale japonaise Mitsubishi Corp, qui détient sa participation dans le projet LNG Canada, ont annoncé lundi les entreprises concernées.

** L’opération de plusieurs milliards de dollars visant à céder l’un des plus grands portefeuilles immobiliers du Canada a subi un nouveau revers lundi , lorsque le conseiller en vote Glass, Lewis & Co. a exhorté les détenteurs de parts de H&R Real Estate Investment Trust à s’opposer à la vente prévue.

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