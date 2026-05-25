RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 25 mai

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario a exhorté Santé Canada à inspecter trois centres privés de collecte de plasma appartenant à Grifols dans la province après que des documents ont révélé que ces établissements avaient obtenu leur licence l'année dernière sans inspection sur place, malgré des inquiétudes concernant des problèmes identifiés sur d'autres sites.

** La présidente du Conseil du Trésor de l'Ontario, Caroline Mulroney, membre éminente du cabinet du premier ministre Doug Ford, se retire de la vie politique provinciale, ce qui entraînera une élection partielle et un remaniement ministériel attendu.

** Tim Hortons prévoit de réduire sa dépendance au programme canadien des travailleurs étrangers temporaires et d'embaucher jusqu'à 10 000 employés locaux alors que la chaîne de cafés et de beignets étend son réseau de restaurants à l'échelle nationale cette année.

** Le dirigeant de l'un des plus grands syndicats de la construction au Canada, Jason Rowe, a démissionné ainsi que deux autres hauts responsables à la suite d'une enquête interne sur l'achat par le syndicat d'une maison de 4 millions de dollars canadiens (2,90 millions de dollars) qu'il occupait avec son épouse.

(1 $ = 1,3811 dollar canadien)