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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 22 mai
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- La décision du gouvernement américain de geler un comité mixte de défense avec le Canada a été motivée par l'absence, de la part d'Ottawa, d'une stratégie détaillée visant à porter les dépenses militaires à 5 % du PIB d'ici 2035, ainsi que par sa remise en question d'un projet d'achat d'avions de chasse F-35 de fabrication américaine.

Tim Hortons prévoit d'ouvrir 80 nouveaux établissements d'ici la fin de l'année et d'en rénover 400 autres au cours de la même période, ce qui représente un investissement total de 130 millions de dollars de la part de Restaurant Brands et de 270 millions de dollars supplémentaires de la part de ses franchisés.

Xanadu Quantum Technologies XNDU.TO a conclu un accord pour lever jusqu’à 300 millions de dollars auprès d’une filiale d’une société d’investissement du New Jersey ayant des liens étroits avec la famille du président américain Donald Trump.

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