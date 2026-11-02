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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 2 novembre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 15:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Canada et les États-Unis devraient reprendre les négociations commerciales officielles d’ici quelques jours, à la suite d’un entretien entre le Premier ministre Mark Carney et le président Donald Trump, a déclaré une source proche du dossier.

** Paul Parks, médecin urgentiste de l’Alberta, a annoncé sa candidature pour devenir le candidat du NPD dans la circonscription de Cypress-Medicine Hat, dans le sud-est de l’Alberta, où le Parti conservateur uni, au pouvoir, détient actuellement le siège.

** Blackstone BX.N et quatre fonds de pension canadiens investissent 3,1 milliards de dollars américains pour acquérir une participation de 49,9 % dans une filiale de Mitsubishi détenant une participation dans LNG Canada; cette opération permettra également de financer les coûts liés à l’extension prévue de l’installation.

** Le Yukon sollicite l’aide du gouvernement fédéral pour financer la modernisation de son réseau électrique vieillissant, demandant à Ottawa de prendre en charge 75 % des coûts, le territoire mettant en garde contre de nouvelles hausses importantes des factures d’électricité en l’absence de financement supplémentaire.

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