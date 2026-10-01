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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 1er octobre
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d’une sélection de journaux canadiens. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Un groupe de dirigeants financiers canadiens chevronnés sollicite l’autorisation des autorités de régulation pour créer ce qui serait la première société de courtage du pays spécialisée exclusivement dans les transactions sur les marchés prédictifs, tandis que les régulateurs continuent d’évaluer la manière dont ce secteur s’intègre dans le cadre réglementaire canadien des valeurs mobilières.

** L'ancien chef d'état-major de la Défense canadienne, Wayne Eyre, affirme qu' une guerre mondiale est plus proche qu'elle ne l'a été depuis des décennies et que le pays doit s'attacher à nouer de nouvelles alliances, sans pour autant renoncer aux alliances existantes, telles que celle avec les États-Unis.

NATIONAL POST

** Une commission gouvernementale panaméenne a recommandé d’entamer des négociations officielles avec First Quantum Minerals FM.TO afin de définir les conditions de réouverture de la mine de Cobre Panama, actuellement fermée, qui compte parmi les plus grands gisements de cuivre à ciel ouvert au monde.

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