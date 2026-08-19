RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 19 août

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19 août - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le président américain Donald Trump a reporté de trois jours sa dernière série de droits de douane sur les produits canadiens, affirmant que les deux pays étaient parvenus à un accord.

** Le laboratoire pharmaceutique espagnol Grifols GRLS.MC a revu à la baisse le nombre de cas signalés précédemment concernant des donneurs ayant subi des blessures graves ou décédés dans ses centres depuis 2018, le ramenant à six, après avoir suspendu ses activités de collecte de plasma au Canada dans le cadre de plusieurs enquêtes approfondies menées par Santé Canada.

** Les entreprises canadiennes du secteur de la défense Dominion Dynamics et Roshel s’intéressent aux usines automobiles inactives et aux salariés licenciés dans le cadre de leurs projets d’expansion visant à créer des pôles de fabrication soutenus par des financements fédéraux.