RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 17 août

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Les droits de douane sur le bois d'œuvre et les véhicules automobiles sont restés les principaux points de discorde alors que les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis, qui se sont déroulées ce week-end, ont abouti à une rencontre entre le ministre canadien chargé des relations commerciales avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

** Une association canadienne de transporteurs routiers a déclaré que l’autorité de régulation des transports devrait jouer un rôle plus important dans la surveillance des auto-écoles.

NATIONAL POST

** Le taux d’inflation annuel du Canada s’est accéléré pour atteindre 3% en juillet, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions, les tensions renouvelées entre les États-Unis et l’Iran ayant fait grimper les prix de l’essence, tandis que le coût des voyages organisés a également augmenté.

** L'Agence du revenu du Canada a constaté que certains revenus de la filiale canadienne LLY.N du géant pharmaceutique américain Eli Lilly, liés au médicament contre le diabète et l'obésité Mounjaro, étaient inférieurs aux prévisions et soupçonne l'entreprise de ne pas avoir payé suffisamment d'impôts en 2020.