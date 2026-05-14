RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 14 mai

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Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada aura bientôt accès au dernier modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI pour des tests de cybersécurité, après une rencontre mercredi à Ottawa entre de hauts responsables du gouvernement fédéral et des représentants de l'entreprise.

- La tarification du carbone n'incite en rien le secteur pétrolier et gazier à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, affirme le directeur de Cenovus Energy CVE.TO , alors qu'Ottawa et l'Alberta se rapprochent de plus en plus de la mise en place d'un prix de 130 dollars la tonne dans la province d'ici 2040.

- Honda Canada 7267.T a confirmé qu'elle mettait en veilleuse son projet de 15 milliards de dollars visant à construire un complexe dédié aux véhicules électriques en Ontario.