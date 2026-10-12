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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 12 octobre
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 13:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le Premier ministre canadien Mark Carney a condamné un accord conclu aux États-Unis prévoyant que la Russie fournisse des millions de barils de diesel, affirmant que cela financerait la guerre contre l’Ukraine et nuirait aux efforts visant à mettre fin au conflit.

** Le géant des frites McCain Foods a racheté une entreprise indienne de transformation de pommes de terre, Falcon Agrifriz Foods, qui emploie 450 personnes.

** Un dirigeant canadien spécialisé dans la cybersécurité a été arrêté aux États-Unis en lien avec un groupe de pirates informatiques qui, selon le FBI, aurait dérobé une énorme quantité de données sensibles concernant les propres employés du Bureau.

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