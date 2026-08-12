RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 12 août

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** La négociatrice en chef du Canada pour les questions commerciales, Janice Charette, a averti ses homologues américains que si la Maison Blanche imposait de nouveaux droits de douane le 19 août, cette mesure constituerait un “précipice” risquant de mettre un terme aux négociations avec les États-Unis.

** Le fonds d’investissement immobilier canadien H&R Real Estate Investment Trust HR_u.TO a annoncé avoir conclu un accord de scission d’une valeur de 6,7 milliards de dollars canadiens (4,81 milliards de dollars américains), aux termes duquel GO Residential REIT GOu.TO acquerra son portefeuille résidentiel américain, tandis qu’un groupe comprenant Blackstone, PSP Investments, Crestpoint et des entités liées au directeur général Tom Hofstedter rachètera les autres actifs.

** Air Canada AC.TO cède une participation de 25 % dans son programme de fidélité Aeroplan pour 2,5 milliards de dollars canadiens (1,79 milliard de dollars) à Blackstone Inc. BX.N et à un groupe de fonds de pension canadiens, ce qui renforce le bilan de la compagnie aérienne en lui permettant de rembourser sa dette.

(1 dollar américain = 1,3931 dollar canadien)