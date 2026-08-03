RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 3 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le géant britannique de l'énergie BP BP.L a annoncé vendredi qu'il mettait en vente ses activités pétrolières et gazières en mer du Nord dans le cadre des efforts de l'entreprise visant à réduire sa dette et à simplifier ses opérations.

- Google GOOGL.O a annoncé vendredi qu’il retirait une fonctionnalité de génération d’images par IA qu’il avait introduite la veille dans Google Earth, après que des utilisateurs ont partagé des images semblant enfreindre les règles de l’entreprise.

- Des feux de forêt ont détruit des centaines de bâtiments et contraint à l’évacuation d’environ 60 000 personnes dans le comté de Spokane, dans l’État de Washington. Les autorités ont indiqué dimanche qu’aucun décès, blessé ni disparu n’avait été signalé à la suite de ces incendies.

- Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’il allait relancer une proposition de fonds anti-militarisation de 1,8 milliard de dollars destiné à indemniser ses partisans si le Sénat ne confirmait pas la nomination de son candidat au poste de procureur général, Todd Blanche.