RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 28 octobre

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- General Motors GM.N a annoncé son intention de transférer la cotation de ses actions ordinaires de la Bourse de New York vers le Nasdaq, rejoignant ainsi un nombre croissant d’entreprises cherchant à s’aligner sur cette place boursière à forte composante technologique.

- Anthropic a désigné à la fois Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N comme chefs de file de son introduction en bourse à venir, Goldman Sachs étant mentionné dans le prospectus comme “chef de file gauche” et Morgan Stanley comme “agent de stabilisation”.

- La Cour suprême des États-Unis a refusé de rétablir le pouvoir des juges de l’immigration de reporter temporairement les procédures d’expulsion, maintenant ainsi en vigueur un accord conclu entre l’administration du président Donald Trump et l’État du Texas, dirigé par les républicains, qui interdit cette pratique autrefois courante.

- Un grand jury fédéral a refusé d’inculper l’ancienne collaboratrice de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui avait témoigné devant une commission du Congrès chargée d’enquêter sur l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021 par les partisans du président Donald Trump.