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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 26 août
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et l'intelligence artificielle, a annoncé mardi qu'elle allait investir 100 milliards de dollars dans la construction d'une base de lancement dans le sud de la Louisiane, son objectif étant de lancer plusieurs fusées par jour dans l'espace.

- Le Canada a annoncé mardi des droits de douane de rétorsion pouvant atteindre 50 % sur des centaines de produits américains, quelques jours seulement après l’échec des négociations commerciales qui a déclenché l’imposition de droits de douane punitifs par l’administration Trump.

- L’administration Trump a soumis au Congrès un accord de coopération nucléaire avec l’Arabie saoudite qui pourrait permettre au royaume d’enrichir son propre combustible pour ses réacteurs nucléaires.

- Les États-Unis ont annoncé un “Jour J économique”, menaçant de sanctionner tout pays ou toute entité faisant affaire avec Téhéran dans des secteurs clés tels que l'or, les actifs numériques et l'aviation, entre autres, dans le but d'étouffer les rares options dont dispose encore l'Iran en matière de commerce international.

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