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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 22 octobre
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 06:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta Platforms META.O à verser 25 milliards de dollars à l'État après qu'un jury a estimé que l'entreprise avait induit les consommateurs en erreur concernant la confidentialité de leurs données, infligeant ainsi à l'entreprise l'une des plus lourdes sanctions financières de l'histoire des États-Unis.

- Elon Musk a déclaré que SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O étudiaient la possibilité d’une fusion, qui regrouperait ses activités dans les domaines des fusées, des voitures électriques et de l’intelligence artificielle au sein d’un géant pesant plusieurs milliers de milliards de dollars.

- Alors que la flambée des prix du fioul domestique devient un enjeu politique, les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient puiser dans leurs réserves stratégiques pour aider à atténuer la crise énergétique.

- General Motors GM.N a annoncé qu’il commençait à utiliser l’IA pour réduire de moitié le temps nécessaire à la conception d’un nouveau véhicule, le ramenant à seulement deux ans.

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

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GENERAL MOTORS
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Gaz naturel
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META PLATFORMS
642,6200 USD NASDAQ -0,96%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
103,36 USD Ice Europ +4,33%
SPACEX
147,4900 USD NASDAQ +1,89%
TESLA
372,2200 USD NASDAQ -0,63%
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