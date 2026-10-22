Retraite par capitalisation : au Chili, les fonds de pension les moins risqués subissent de lourdes pertes après des paris ratés aux Etats-Unis

Le système de retraite chilien, adopté sous la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), a été pionnier en Amérique latine en remplaçant le modèle de répartition par un système de capitalisation individuelle.

(illustration) ( AFP / EITAN ABRAMOVICH )

"Il est extrêmement grave qu'une telle quantité de ressources ait été gaspillée". Les fonds de pension les moins risqués du Chili ont enregistré des pertes de plus de 10 % après des paris financiers ratés aux États-Unis. Le gouvernement de Santiago a dit sa colère mercredi 21 octobre, accusant leurs gestionnaires privés d'avoir "gaspillé" l'épargne des futurs retraités.

Manquements à l'obligation de prudence?

Les fonds de catégorie E, qui comptent quelque 770.000 affiliés, ont perdu 10,4 % de leur valeur entre janvier et septembre. À l'origine de ces pertes, des opérations financières misant sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais les taux ont augmenté et ces opérations affichaient fin septembre des pertes estimées à 7,7 milliards de dollars.

Le régulateur a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête visant les sept gestionnaires privés de fonds de pension chiliens (AFP), afin de déterminer s'ils ont manqué à leur obligation de prudence pour assurer "une rentabilité adéquate et la sécurité" de leurs investissements. "Il est extrêmement grave qu'une telle quantité de ressources ait été gaspillée", a dénoncé Gonzalo Arenas, porte-parole du gouvernement. "Nous accompagnerons toutes les enquêtes qui s'avéreront nécessaires", a-t-il ajouté.

Selon le système de retraite chilien de capitalisation individuelle, adopté sous Pinochet, chaque travailleur doit verser 10% de son salaire mensuel sur un compte personnel géré par une AFP qui investit cette épargne sur les marchés financiers en fonction du niveau de risque choisi par l'épargnant. Outre l'enquête du régulateur, au moins deux affiliés ont introduit des recours contre des gestionnaires.