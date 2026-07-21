RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 21 juillet

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a imposé un droit de douane de 50% sur un large éventail de produits canadiens, affirmant que le Canada avait exercé une discrimination à l'encontre de trois secteurs industriels américains, à savoir l'automobile, les produits laitiers et l'alcool.

- La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a temporairement empêché Paramount PSKY.O de finaliser son rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, le temps qu'elle examine une action en justice alléguant que cette opération enfreint les lois de la concurrence.

- L’administration Trump a demandé à consulter les relevés téléphoniques de plusieurs journalistes du New York Times

NYT.N et de leurs proches afin d’identifier les sources confidentielles ayant fourni des informations pour des articles consacrés au nouvel Air Force One du président, offert par le Qatar.

- L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré que les éléments permettant d'établir un lien entre la laitue de Taylor Farms, provenant du centre du Mexique, et l'épidémie de cyclospora restaient inchangés , bien que l'agence soit revenue sur ses déclarations selon lesquelles un échantillon de laitue avait été testé positif à la présence du parasite.