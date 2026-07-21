Manche : un navire de guerre russe fait feu au large des côtes britanniques le jour de l'arrivée du nouveau Premier ministre Andy Burnham

Le bâtiment de la marine russe a mené un exercice de tir réel, demandant au passage à un patrouilleur britannique de se repositionner à distance respectable.

Une corvette russe, en novembre 2024 (photo d'illustration) ( AFP PHOTO / JUNI KRISWANTO )

Dans un nouvel épisode des tensions en mer entre forces occidentales et russes, un navire de guerre de la flotte de Moscou a mené lundi 20 juillet un exercice de tir réel en mer dans la Manche, a indiqué mardi le ministère britannique de la Défense. Cet "exercice" s'est produit "à environ 40 miles nautiques au sud" de Plymouth (dans le sud-ouest de l'Angleterre, ndlr), a indiqué un porte-parole du ministère. Selon plusieurs médias britanniques dont SkyNews , le bâtiment russe concerné est la frégate Neustrashimy, dont le rôle est notamment d'escorter des navires de la flotte fantôme russe destinée à contourner les sanctions occidentales.

"La Royal Navy a surveillé l'exercice, continue de suivre de près l'activité du navire et se tient prête à protéger la sécurité nationale du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Le ministère précise que le bâtiment russe avait prévenu le patrouilleur britannique HMS Tyne, présent dans la zone, de son intention de procéder à ces tirs , et lui a demandé de se repositionner à une distance plus sûre. L'exercice, qualifié de "rare" par le Guardian , a duré une trentaine de minutes. Il est intervenu le jour de l'arrivée à Downing Street du nouveau Premier ministre Andy Burnham, et dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie dans la Manche et dans les eaux du nord de l'Europe.

Le nouveau locataire de Downing Street assure l'Ukraine de son soutien

En mars dernier, le gouvernement britannique avait ainsi annoncé que ses forces armées seraient désormais autorisées à arraisonner les navires soupçonnés d'appartenir à la flotte parallèle et à les saisir. Mi-juin, les forces britanniques ont intercepté un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche, tandis que deux jours plus tard, un voilier immatriculé au Royaume-Uni a signalé avoir reçu des coups de semonce tirés par un navire de guerre russe alors qu'il naviguait au sud de l'île de Wight, en dehors des eaux territoriales britanniques.

Le Premier ministre d'alors, Keir Starmer, avait dénoncé une action "imprudente", tandis que le ministère russe de la Défense a assuré que le voilier s'approchait "dangereusement" de la frégate russe. Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir "aucun espoir" d'amélioration des relations avec Londres après l'arrivée au pouvoir d'Andy Burnham, en dénonçant le "soutien inconditionnel" à l'Ukraine affiché par le nouveau Premier ministre britannique.

Londres soupçonne en outre Londres des navires de la flotte fantôme russe d'avoir endommagé à plusieurs reprises des câbles sous-marins dans la mer Baltique. Le gouvernement britannique a indiqué qu'il proposerait une nouvelle législation visant à empêcher "la Russie et d'autres États hostiles" de saboter des câbles internet sous-marins vitaux. La Grande-Bretagne est reliée au reste du monde par environ 64 grands câbles de télécommunications sous-marins.