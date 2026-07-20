RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 20 juillet

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les cours du Brent ont franchi la barre des 90 dollars le baril alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran continue de s’aggraver, tandis que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a chuté et que les infrastructures énergétiques de la région sont à nouveau prises pour cibles. - Le président américain Donald Trump a déclaré que le jet de luxe Boeing BA.N offert par le Qatar et servant d’Air Force One serait bientôt « à pleine capacité », laissant entendre qu’il pourrait se voir doter de capacités défensives supplémentaires, suite à des questions concernant les dispositifs de sécurité de l’appareil.

- Des agents fédéraux américains ont été informés ces derniers jours que le FBI ne mènerait plus d’enquêtes sur les affrontements avec les agents de l’immigration.